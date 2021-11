Messi in Nazionale, Leonardo: “Non siamo d’accordo, non è in condizioni fisiche adatte”

Secondo i media argentini la Pulce potrebbe giocare una parte del confronto con l'Uruguay di venerdì, con l'obiettivo dei 90 minuti nella sfida di martedì con il Brasile

In Francia, intanto, divampa la polemica, con il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, che ha già avvertito: "Non siamo d'accordo a lasciar andare per la gli impegni della nazionale un giocatore che, per noi, non è in condizioni fisiche" adatte "o che è in fase di riabilitazione. Non è logico, e questo tipo di situazione merita che si definisca un vero e proprio accordo con la Fifa". (ANSA).