Messi o Maradona? Biasin: “Vince Diego. Sempre. Ecco i motivi”

Nel suo editoriale di oggi per Libero, Fabrizio Biasin ha affrontato uno dei temi di cui tanto si parla in queste ore: il paragone tra Leo Messi e Diego Armando Maradona. Chi il più forte? Biasin non ha dubbi: "Vince Diego. Sempre. Anche adesso che i riflettori sono tutti su quell’altro fenomeno e a prescindere da quel che accadrà domenica. Sia chiaro, chi vi scrive è un fan clamoroso di Leo, lo adora da sempre, ne apprezza la professionalità, la capacità di “fare gruppo”, l’evoluzione in questa fase della carriera che lo ha portato a diventare più “cattivo” e a programmare con enorme intelligenza il suo approccio alla rassegna. Oh, è arrivato nel deserto in forma strepitosa. Poi però tocca mantenere la giusta lucidità".

E le motivazioni sono piuttosto chiare e convincenti: “"Quell’altro”, Diego, semplicemente non è paragonabile con nessuno. E non stiamo parlando solo di “contorno”, di quel che Maradona ha lasciato a livello di leggende metropolitane, aneddoti, prese di posizione, gossip, amori e avventure, vizi, errori, rinascite, tutto, ma anche solamente per tutto quello che ha detto “il campo”. Messi col pallone trai piedi fa quello che vuole, esattamente come Diego. Ma il secondo ha giocato in un’epoca molto più complicata per chi doveva “offendere”, quella in cui i difensori, all’occorrenza, ti suonavano come un tamburo. Oggi quel trattamento lì non è più consentito, gli attaccanti sono assai tutelati e per chi sta dietro intervenire significa assumersi un rischio. Maradona aveva questa capacità di incassare e resistere che non è stata più di nessuno e, forse (senza forse), aveva un genio, una “musicalità”, un’armonia col pallone trai piedi che è impossibile rivedere nei suoi discendenti, anche quando si parla del suo più stretto e lussureggiante erede".