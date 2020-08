Giancarlo Padovan ha commentato le indiscrezioni che parlano del possibile addio di Messi al Barcellona. «L’argentino costa tanto, è sicuramente il Barcellona ma può scegliere di essere qualcos’altro. Credo che se non andrà via ora non andrà via mai. Credo che sia molto vicino al pensiero di andarsene. Il problema è dove. Perché anche lui ha costi proibitivi davvero per quasi tutti i club».

(Fonte: SS24)