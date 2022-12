Messi, il Paris Saint-Germain rilancia: nuova offerta per sorpassare l’Inter Miami

Il fuoriclasse argentino, in attesa di giocare la finale del Mondiale, non ha ancora deciso dove sarà nella prossima stagione

In attesa di disputare la finale del Mondiale con la sua Argentina, Lionel Messi sfoglia la margherita sul suo futuro: rinnovare o non rinnovare con il Paris Saint-Germain? Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, il club francese farà la sua proposta al giocatore nelle prossime settimane. Tutti a Parigi vogliono che Leo rimanga e che continui almeno per un altro anno: deciderà Messi nel 2023, che nel frattempo ha visto avvicinarsi l'Inter Miami (anche se non è stato ancora concordato nulla).