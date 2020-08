In UK – Inter-Messi, sfida dalla Premier: un club convinto di essere in pole. Barça costretto a…

La sconfitta contro il Bayern Monaco ha lasciato profonda amarezza nell’ambiente Barcellona e soprattutto in Lionel Messi. All’indomani dell’umiliazione subita, il calciatore argentino valuta il suo futuro e – secondo quanto riferiscono i media spagnoli – non esclude un addio a partire dall’estate 2021, quando scadrà il suo contratto con il club blaugrana.

A sognare Messi non c’è solo l’Inter: in Inghilterra, il Mirror riferisce che è il Manchester City è convinto di essere in pole position in caso di rottura tra il numero 10 e il Barcellona. I Blues sono pronti a investire una grossa cifra per regalare a Guardiola l’argentino, che potrebbe decidere di cercare nuovi stimoli lontano dalla città catalana. I ‘Citizens‘ attendono la risposta definitiva dell’argentino per prendere in considerazione un eventuale assalto.

Per il Mirror, il Barcellona non ha abbastanza risorse per finanziare un nuovo progetto tecnico e potrebbe essere costretto a privarsi del suo fuoriclasse.