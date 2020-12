CorSera – Barcellona, addio Messi? Solo una cosa può fargli cambiare idea. Percorso già tracciato

A sei mesi dalla scadenza naturale del contratto con il Barcellona, Lionel Messi si interroga sul suo futuro. Dopo un’estate rovente, con l’addio a un passo prima della retromarcia – come ha dichiarato la stessa ‘Pulga‘ -, il futuro dell’argentino resta in bilico con varie ipotesi in ballo. Il Corriere della Sera spiega le varie opportunità:

“Messi annuncerà il suo futuro a fine stagione, però dalla scorsa estate ha deciso di lasciare il Barcellona. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? Forse solo il presidente che sarà eletto il 24 gennaio, ma sarà un’impresa, anche se c’è chi ipotizza un rinnovo fino al 2023. Altrimenti si orienterebbe quasi sicuramente verso il Manchester City, dove troverebbe i soldi (60 milioni a stagione), un grande campionato e Guardiola. E potrebbe concludere la sua avventura, tra qualche anno, al New York City, anche questo di proprietà dello sceicco Mansour. Ridotte le possibilità del Paris Saint-Germain“.