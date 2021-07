Messi rinnova col Barcellona: si ridurrà l’ingaggio. Annuncio atteso per…

Il fuoriclasse argentino, Lionel Messi, è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà ancora al Barcellona

La stampa di Barcellona ne è certa: Lionel Messi ha deciso di rimanere in maglia blaugrana e a breve firmerà un contratto quinquennale (scadenza 2026, quando la Pulce avrà 39 anni) con il Barça . L'annuncio è imminente, si attende soltanto, riferisce il 'Mundo Deportivo', il via libera da parte della Liga perché l'accordo deve rientrare nei limiti salariali che i club della massima serie spagnola si sono imposti.

Cifre dell'accordo non vengono fatte, ma si sa che Messi ha accettato una notevole riduzione dello stipendio pur di rimanere al Barça. Ma anche così il club dovrà fargli spazio a livello di tetto salariale, e così si spiega la decisione di liberarsi di alcuni giocatori dagli ingaggi molto pesanti, come Pjanic e Umtiti, al quale è stata data la lista gratuita (ma l'ex romanista sta creando problemi), e come Griezmann, che potrebbe tornare all'Atletico Madrid, nonostante il no dei tifosi 'colchoneros', in cambio di Saul, che guadagna molto meno del francese.