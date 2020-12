Condò: “Messi è stato creato così. Ronaldo è evoluzione. Uno è colpire, colpire. L’altro…”

Nella sera dello scontro tra Ronaldo e Messi in Champions (dopo quasi dieci anni), quando nei gironi si affrontano per il primo posto Juve e Barcellona, Paolo Condò ha parlato dell’eterna rivalità tra i due giocatori che caratterizzano per sempre il nostro secolo di calcio.

«I seguaci di Messi sono creazionisti, Messi è stato creato così. Se noi guardiamo come giocava 15 anni fa e adesso, a parte un po’ di malizia, è la stessa cosa. Ronaldo si è evoluto. È il grande campione che diventa fuoriclasse con il lavoro. Da questo punto di vista è più ammirevole Ronaldo, ma per i bambini Messi è un cartone animato come Holly e Benji. Mentre Ronaldo è un supereroe. Me lo immagini vestito da capitan America. Parlano a pubblici diversi. Messi è Mozart, massimo genio musicale. La Gazza Ladra descrive le sue azioni. Mentre Ronaldo è Heavy Metal, gli Iron Maiden, colpire colpire colpire. L’altro è creare, creare. La vera grandezza di Ronaldo è non essersi mai accontentato di essere il secondo dopo Messi, ha un orgoglio smisurato e si allena ogni giorno per questo», ha detto.

(Fonte: SS24)