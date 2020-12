In Francia – Il PSG vuole Messi: pronto a sacrificare Icardi e un altro suo compagno

In Francia parlano di un PSG pronto a sferrare l’attacco a Messi che a fine stagione chiuderà il suo contratto con il Barcellona ed è sempre più convinto di non voler rimanere. I siti sportivi francesi parlano dell’interesse del club parigino nei confronti dell’argentino più amato. Sottolineano anche come per arrivare all’attaccante del Barça Leonardo sia disposto a sacrificare due giocatori della rosa. Tra questi anche Icardi.

“Perché l’argentino è sparito sportivamente da diversi mesi. Perché il suo stipendio è importante. Ma soprattutto, perché Lionel Messi non lo apprezza affatto”, si legge in un articolo. E si sottolinea anche che c’è un altro calciatore che potrebbe essere sacrificato sulla strada per arrivare a La Pulce. Si tratta di Di Maria.

(Fonte: buzzsport.fr)