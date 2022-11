Argentina all’ultimo ballo per Messi. E Leo ha scelto Lautaro come suo partner

"Ha vinto l’ultima Coppa America. È imbattuta da 36 partite, non perde dal 2 giugno 2019 e ha nel mirino il record dell’Italia di Mancini (37). Ha arricchito la rosa con ragazzi che vivranno il primo Mondiale e quindi non si portano sulle spalle la scimmia delle delusioni nelle ultime edizioni. E poi è pronta a gustarsi l’ultimo Mondiale di Leo Messi Per questi e altri motivi l’Argentina è una delle grandi favorite. E il sorteggio ha riservato alla Selección un gruppo abbordabile: nel girone C ci sono anche la Polonia, il Messico e l’Arabia Saudita", racconta La Gazzetta dello Sport.