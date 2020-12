Sport – Lasciamo in pace Messi, si merita tranquillità. L’argentino sotto tiro, sconvolto da…

Ovviamente è il centro dei pensieri dei tifosi del Barcellona. Per questo i candidati alla presidenza del club catalano parlano sempre e tanto di lui. Lionel Messi e il suo futuro sono al centro della campagna che porterà poi all’elezione del numero della società blaugrana. Ma Sport, giornale sportivo spagnolo, dice che è ora di finirla. Perché si specula troppo sul futuro dell’argentino che alla fine sceglierà da solo quale sarà la squadra nella quale vuole continuare la sua carriera. “Si è guadagnato il diritto di decidere dove giocherà la prossima stagione. Devi meditare su ciò che ti interessa di più a livello sportivo e personale. Ed anche economico, ovviamente. Anche se i soldi non saranno decisivi. Messi merita tranquillità. E di stare lontano da ogni tipo di pressione. E questo è vero sia per i media che per l’ambiente. E, naturalmente, per i pre-candidati alle elezioni”, si legge.

Messi cercherà di capire cosa fare e conterà che chi sarà eletto alla guida del Barcellona crei un legame emotivo essenziale per lui. Si tratta di sentimenti insomma. E per questo Messi sarebbe sconvolto da tutte le bugie che si raccontano sul suo futuro. Pure il padre, Jorge Mendes, è esploso dopo le ultime voci che parlano di un suo incontro a Barcellona con i proprietari del PSG. Bugia pure questa perché in realtà il papà del calciatore si trova in Argentina. Tutte queste fake news stanno facendo male a Lionel che si sta concentrando sugli obiettivi della squadra dopo essere stato ad un passo dall’addio. “Messi c’è ed è impegnato come non mai su questa stagione. Verrà il momento di pensare alla prossima, ma lasciamolo in pace tutti insieme. Non inventiamo. Specie se vogliamo resti al Barça”, suggerisce il quotidiano sportivo.

(Fonte: Sport.es)