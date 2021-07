Messi svincolato, sui social con maglie di City e Inter: Biasin commenta così

Il noto giornalista di Libero commenta così una grafica apparsa in mattinata sui social

Da mezzanotte, Lionel Messi non è più sotto contratto con il Barcellona. Trapela grande ottimismo nella dirigenza blaugrana per il rinnovo dell’argentino, ma al momento non c’è l’ufficialità e Messi è impegnato in Coppa America con la sua nazionale. Su Twitter, la pagina ufficiale di ESPN FC ha pubblicato una grafica con Messi che veste una maglia inedita: metà azzurra del Manchester City, l’altra metà nerazzurra dell’Inter (con tanto di logo). “Lionel Messi è ufficialmente svincolato”, la frase scelta dalla pagina.