Messi: “Vorrei poter tornare di nuovo al Barça. Laporta mi ha chiesto…”

L'argentino non dimentica il suo passato al Barcellona dove un giorno potrebbe tornare sotto altre vesti

"Ho sempre detto che vorrei poter aiutare il club dove potrei essere utile. Mi piacerebbe poter rivestire il ruolo di segretario tecnico, non so se accadrà a Barcellona o meno. Se c'è una possibilità vorrei poter tornare di nuovo perché è un club che amo e vorrei che continuasse a essere forte, a crescere e a essere uno dei migliori del mondo".

Leo Messi non dimentica il suo passato al Barcellona dove - rivela in una intervista al quotidiano spagnolo Sport - un giorno potrebbe tornare sotto altre vesti: "Ho fatto di tutto per restare, era ciò che desideravo, ma mai nessuno - aggiunge riferendosi alle parole del presidente blaugrana Laporta - mi ha chiesto di giocare gratis. Mi è stato chiesto di tagliare il mio stipendio del 50% e l'ho fatto, senza problemi".