Messias, dal sogno ‘Meazza’ allo sgambetto all’Inter: il Crotone cerca un’altra impresa a San Siro

Junior Messias è certamente la grande rivelazione del Crotone 2020/2021. Il brasiliano, autore di 5 gol in questa Serie A, sognava questa partita fin da bambino e ci sarà, anche se bisognerà capire se a centrocampo o in attacco.

“Da capire però chi saranno i suoi compagni di reparto: Petriccione o Zanellato in mezzo; Riviére o Simy in attacco – scrive La Gazzetta dello Sport – Segnare in un grande stadio come il Meazza è l’altro desiderio dell’ex fattorino che non molti anni fa per sbarcare il lunario consegnava elettrodomestici“.

L’obiettivo di Stroppa e i suoi ragazzi è di fare uno scherzetto all’Inter, come accadde il 3 febbraio 2018: “Intorno a lui tutto il resto, con un Molina in gran spolvero e un Cordaz che da ex è pronto a fare qualche brutto scherzo a chi lo ha formato da giovane. Uno sgambetto, per esempio, come quello del 3 febbraio 2018. Era l’Inter di Spalletti e impattò in casa 1-1 contro i calabresi. Dopo il gol di Eder segnò Barberis. Walter Zenga, tecnico del Crotone, allora indovinò le mosse ma fu un pareggio che servì a poco. Il Crotone a fine stagione tornò in B e da allora non ha più rimesso piede a San Siro“.