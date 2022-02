Mezzano: “Bremer può giocare ovunque. Ma gli consiglio di restare al Torino”

Le parole dell'ex calciatore: "Ha fisico, personalità e qualità. E' un centrale moderno, che può giocare in qualunque squadra"

Intervenuto ai microfoni di Tutto Juve, Luca Mezzano, ex calciatore del Torino, ha parlato così del futuro di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell'Inter: "Non è solo da Juve, ma da qualunque squadra. Ha fisico, personalità e qualità. E' un centrale moderno, che può giocare in qualunque squadra. Gli consiglio però una cosa... Quella di restare al Toro la prossima stagione. Sono state gettate le basi per un progetto importante e vincente sul lungo termine".