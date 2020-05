Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Fabrizio Miccoli, ex centravanti, ha parlato così del giocatore del campionato di Serie A che più l’ha impressionato fino ad ora: “Tonali. È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome faccio il suo. La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter”, ha detto Miccoli.