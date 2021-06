Middelfart, il sindaco: “Eriksen icona e ragazzo perfetto, è uno di noi. Sabato…”

Nel corso dell'ampio reportage de La Gazzetta dello Sport in quel di Middelfart, città natale di Eriksen, a parlare è anche il sindaco

«Qui ha cominciato a giocare. E proprio qui, sabato sera, avevamo allestito un maxischermo. Eravamo 200 persone. Siamo rimasti gelati quando è caduto per terra. In maniera composta e silenziosa sono andati via tutti. Ognuno a casa propria. Nessuno pensava che la partita sarebbe mai ripresa. Proprio lui, proprio il nostro giocatore: tutto non aveva più significato, poi. Sabato ero con mio figlio di 20 anni e i suoi amici a vedere la partita in città, ancora adesso non troviamo le parole. Non riuscivo a non pensare ai genitori di Christian. Li conosco bene, come non potrei. E lui stesso è un ragazzo perfetto, quando torna qui si mette sempre a giocare con i ragazzi della scuola calcio. È uno di noi, è un figlio della città, è un’icona. Lo aspettiamo qui, appena uscirà dall’ospedale e l’Europeo sarà finito, magari passerà qualche giorno a casa sua. E noi vogliamo stargli vicino».