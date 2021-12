Inter-Cagliari, i tifosi eleggono il migliore: Calhanoglu la spunta su Barella

Il centrocampista turco, un gol e un assist contro i sardi nel match di domenica sera, è l'MVP scelto dai tifosi

L'Inter continua a correre in campionato: quinta vittoria consecutiva e primo posto solitario in classifica. A San Siro dominio nerazzurro contro il Cagliari: 4-0 con tantissime occasioni da gol e il portiere rossoblù costretto a una serie di grandissime parate per limitare il passivo. In gol per la squadra di Inzaghi Lautaro (2), Sanchez e Calhanoglu.