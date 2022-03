Il migliore in campo di Inter-Salernitana? I tifosi nerazzurri non hanno dubbi

Sul profilo Twitter nerazzurro i tifosi hanno votato l’MVP del 5-0 al Meazza

L'Inter contro la Salernitana è tornata alla vittoria dopo un periodo complicato. Cinque gol per piegare la squadra di Nicola con protagonisti assoluti Lautaro, triplette, e Dzeko, doppietta. Su Twitter il club nerazzurro ha lanciato il sondaggio sul migliore in campo. Nessun dubbio per i tifosi nerazzurri.