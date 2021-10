Bologna, Mihajlovic commenta l’addio di Sabatini: “Dispiace a tutti, ma…”

Il commento di Sinisa Mihajlovic ha commentato l'addio improvviso di Walter Sabatini al Bologna, annunciato la scorsa settimana

"A tutti noi dispiace per Walter. Io personalmente avevo creato un ottimo rapporto di amicizia, era una persona importante per me dentro la società. Mi divertivo a stare con lui, parlavamo tanto di calcio e gli voglio bene. Ma non voglio entrare nel merito della questione".