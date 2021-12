Mihajlovic: “Brozovic e l’Inter mi hanno impressionato. Ma vorrei vincesse…”

Le parole del tecnico del Bologna: "Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Sassuolo, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così di chi l'ha impressionato di più in questo girone d'andata di campionato: "Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato... Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se ci fosse il Napoli a vincere lo scudetto".