Mihajlovic: “Contro Venezia doveva esserci più cattiveria che con Inter, Juve e Milan”

Sinisa Mihajlovic, alla fine della partita contro il Venezia, una sconfitta per 4 a 3, ha messo in evidenza soprattutto l'approccio troppo molle

Questa sconfitta ci brucia ma restano due partite per finire al meglio e fare più punti possibili. Mi secca più l'approccio alla partita con il Venezia. Ne abbiamo parlato tutta la settimana. Tutti hanno pensato che era facile perché la rivale veniva da dieci sconfitte e perché ormai sono in Serie B. Ma è diventata difficile proprio per questo. In gare così l'approccio e la concentrazione, la cattiveria agonistica doveva essere superiore a quelle messe in campo contro Milan, Inter e Juve. Perché dipendeva da noi e dovevamo stare calmi, invece siamo partiti male pensando che sarebbe stato facile. Abbiamo preso il primo gol che non si prende neanche nelle partite tra scapoli e ammogliati.