Mihajlovic: “Addio di Conte all’Inter sorprendente, avrà avuto i suoi buoni motivi”

Intervistato da Sky Sport a margine di un evento, Sinisa Mihajlovic ha parlato degli ultimi cambi sulle panchine di Serie A

"Si sapeva che ci sarebbero stati tanti cambiamenti, rinviati l'anno scorso per colpa del Covid. Ci sono sicuramente quelli più sorprendenti, come quello di Conte all'Inter, che però avrà avuto di sicuro le sue ragioni. Gli altri ce li aspettavamo. In Italia io sto bene ovunque: a Roma, Milano, Bologna, Genova. Sono zingaro di natura e dunque mi trovo bene ovunque, soprattutto in Italia".