Mihajlovic, duemila tifosi per i funerali a Roma: presente anche delegazione Bologna

All'arrivo del feretro è scoppiato un lungo e commosso applauso. Poco dopo alla basilica è arrivato anche il Bologna calcio, la sua ultima squadra da allenatore, guidati dal nuovo tecnico Thiago Motta e da tutta la dirigenza. Già ieri alcuni ex calciatori di Mihajlovic come Soriano e Arnautovic erano andati alla camera ardente aperta in Campidoglio.