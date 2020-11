Juve-Inter e la lite Mihajlovic-Ibra, il tecnico: “Volevo ammazzarlo! Quando è venuto all’Inter…”

Nel corso della presentazione della sua autobiografia “La partita della Vita”, Sinisa Mihajlovic ha raccontato il primo incontro con Zlatan Ibrahimovic. Era un Juventus-Inter e come racconta l’allenatore il primo incontro tra i due fu non molto amichevole. “Negli spogliatoi poi ci siamo beccati, poi Buffon mi ha fermato e sono andato via. In quel momento ho pensato tutto il peggio, volevo ammazzarlo, poi magari anche lui avrebbe voluto ammazzare me. Poi quando è venuto all’Inter poi ho scoperto che è un grandissimo ragazzo e siamo diventati amici. Insieme a Stankovic è nata una grande amicizia“.

(Gazzetta dello Sport)