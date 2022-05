Mihajlovic: “Abbiamo mollato. Theate? Ha mancato di rispetto. Non deve esserci…”

Il Bologna perde 3-1 con il Sassuolo e la rabbia del tecnico è palese al termine della gara

Non era così che Sinisa Mihajlovic immaginava l'ultima casalinga della stagione. Il Bologna perde 3-1 con il Sassuolo e la rabbia è palese: "Dopo Venezia abbiamo chiuso mentalmente la stagione e si è visto oggi. Di fronte abbiamo trovato una squadra più in palla di noi, ma che si è dimostrata più forte per una questione di livello di mentalità. Non deve esserci sempre qualcuno a motivarti, se vuoi fare il calciatore, cazzo. Ventimila persone erano venute a vederci con 40 gradi e questo doveva bastare. Mi dispiace, abbiamo mollato".