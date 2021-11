Mihajlovic: “Mourinho? Oggi siamo amici, ma nel 2010 litigammo perché…”

Le parole del tecnico del Bologna: "Lui è un grande allenatore e una grande persona. Siamo amici, ogni tanto ci sentiamo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così del suo rapporto con José Mourinho: "Lui è un grande allenatore e una grande persona. Siamo amici, ogni tanto ci sentiamo e sono molto contento di vederlo domani. Mi è quasi sempre stato simpatico, solo all'inizio abbiamo bisticciato. Mi è sempre stato vicino, anche nel momento della malattia e questo non lo dimentico. Veniamo da due paesi in cui la furbizia e la lealtà la fanno da padrone nei caratteri della gente, quindi qualcosa in comune c'è. Il nostro litigio? Mi ricordo che col Catania contro l'Inter del Triplete vincemmo noi. Poi quando arrivò a Roma lui disse qualcosa contro di me e io risposi che non potevo parlare con uno che non aveva mai giocato a calcio ad alti livelli... Alla fine però ci siamo chiariti, siamo rimasti amici. Quando sono diventato nonno mi ha scritto che non vedeva l'ora capitasse anche a lui e io gli ho risposto che per diventare nonno c'è sempre tempo".