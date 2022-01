Mihajlovic: “Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto, me lo auguro”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli, l'allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato così delle ambizioni dei partenopei:

"Ci sono diverse squadre in lotta fino all'ultimo, deve recuperare qualcuno ma resta una squadra molto forte e oggi ce lo ha fatto vedere, per me lotterà fino in fondo per lo scudetto. Me lo auguro per loro".