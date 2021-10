Mihajlovic: “Tifo Napoli per lo scudetto. Troppi rigori? Avete tutti gli occhi”

Il tecnico del Bologna ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta rimediata dai rossoblù in casa del Napoli

"Abbiamo perso contro una squadra più forte, avremmo perso anche senza quei rigori. Mi sembra strano che ogni volta mi chiediate degli episodi. Ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente. Andiamo avanti. Già è una squadra forte, con due rigori diventa impossibile. Ora dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Io faccio il tifo per il Napoli perché hanno un pubblico meraviglioso, faccio il tifo per loro. Squadra di livello con un grande allenatore, faccio il tifo per loro. Troppi rigori? Non voglio rispondere, mi sono promesso di non parlare più degli arbitri. Non voglio entrare nel merito. Oggi potevano vincere anche senza questi due rigori. Non possiamo fare nulla, noi dobbiamo solo pensare a lavorare. Non mi voglio rovinare questa giornata".