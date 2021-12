Mihajlovic: “Non abbiamo proprio giocato. Il Torino ha vinto con merito”

Tutta la delusione del tecnico del Bologna per la sconfitta arrivata contro il Torino

Sul fronte Bologna c'è enorme delusione per la sconfitta contro il Torino. "Non abbiamo proprio giocato, abbiamo sbagliato l'atteggiamento - le spiegazioni di Sinisa Mihajlovic dalla sala stampa dell'Olimpico Grande Torino - ed è stata la peggior prestazione insieme a quella di Empoli".

In settimana, però, non aveva avuto questi sentori: "Ci siamo allenati benissimo, ma oggi non abbiamo messo in campo nulla di ciò che avevamo preparato - dice l'ex tecnico del Toro - e non siamo mai riusciti a saltare l'uomo. Ci siamo difesi male e abbiamo attaccato peggio, i granata hanno vinto con merito".