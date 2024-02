L’Inter ricorda Mihajlovic: “Personalità magnetica. Sempre nei nostri cuori”

Sinisa Mihajlovic, ex giocatore dell'Inter e vice allenatore all'epoca in cui panchina sedeva Mancini, dal 2006 al 2008 (due scudetti e la Supercoppa Italiana), era nato il 20 febbraio del 1969. A dicembre del 2022 una malattia contro la quale ha combattuto a lungo lo ha portato via dalla sua famiglia e dal mondo del calcio. La società nerazzurra, in un post sui social, ha ricordato l'ex nerazzurro. "È sempre stato fedele a sé stesso: nella grinta e nell'approccio al calcio - si legge sul sito ufficiale - nella determinazione e nella serietà".