Mihajlovic: “Partita finita nel primo tempo. Noi giocavamo e l’Inter segnava”

Le parole del tecnico del Bologna: "La partita è finita nel primo tempo, noi abbiamo giocato e loro fatto i gol: ne abbiamo presi di troppo facili"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato così la pesante sconfitta dei suoi per 6-1 ai danni dell'Inter: "La partita è finita nel primo tempo, noi abbiamo giocato e loro fatto i gol: ne abbiamo presi di troppo facili. Se avessimo pareggiato sull'1-1 chissà come sarebbe finita: il calcio non si fa con i se e con i ma ma con i fatti. Nel primo tempo il risultato era molto pesante per come abbiamo giocato, nel secondo ci siamo disuniti e abbiamo perso la solidità che abbiamo avuto nelle ultime due partite. Se poi giochi contro l'Inter, ogni sbaglio lo paghi: dovevamo essere più compatti. Nel primo tempo ero abbastanza soddisfatto, sono stati tre episodi: nessuno si aspettava di prendere 6 gol, loro hanno fatto il loro dovere e se avessero potuto, ne avrebbero fatti 10.

E' una bella batosta, ma martedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo prendere insegnamenti da questa. Sapevamo che loro giocassero chiudendosi e ripartendo, hanno gamba: hanno Dumfries, Lautaro, Correa. Il terzo gol nasce da due rimpalli favorevoli per loro, potevamo gestirla meglio. Con le grandi non puoi sbagliare, anche loro hanno sbagliato qualcosa ma noi non siamo stati bravi a sfruttarli. Siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo tornare ad essere umili quando difendiamo: era scritto che oggi avremmo preso gol, magari non sei, se ne è parlato tanto in settimana.

Dobbiamo aver fiducia e tornare umili: martedì penseremo prima alla difesa, davanti abbiamo qualità e possiamo risolverla. Ma dietro dobbiamo difendere tutti, è quello che ci è mancato oggi: così tutto sarà più facile. Punti deboli dell'Inter? Ci sono, come per tutte le squadre: ma oggi eravamo molto più deboli noi. Non andiamo su questa analisi, la partita è passata e dobbiamo analizzarla bene vedendo gli errori senza ripeterli. Inzaghi? Non l'ho visto, è scappato via".