Mihajlovic: “Non è stato il solito Bologna. Siamo stati poco aggressivi, ma il modulo non c’entra”

Dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter per 3-1, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Non era il solito Bologna, non è passato il mio messaggio. Abbiamo cambiato modulo non per difendere, ma perché non ho giocatori offensivi. Nel primo tempo non siamo stati aggressivi, il secondo gol a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Nel secondo siamo stati più aggressivi, abbiamo fatto gol ma lo abbiamo ripreso subito. Non abbiamo fatto la partita che volevo, ma il modulo non c’entra nulla. Dopo il 70′ le partite le puoi anche recuperare, ma devi avere qualcuno da inserire. Abbiamo giocato contro l’Inter a Milano, ho fatto 5 cambi e 3 erano Primavera. Dovevamo fare di più nel primo tempo. I gol arrivano tutti da errori individuali, anche se siamo in 10 davanti alla porta il gol lo prendiamo. Dobbiamo giocare pensando di fare un gol in più dell’avversario. Se pensiamo solo a difendere, come nel primo tempo, il gol lo prendiamo. Non abbiamo il giocatore che fa 15 gol, dobbiamo cercare di giocare in modo offensivo e cercare di mandare più giocatori in gol. Da due anni siamo così e abbiamo sempre giocato per vincere. Mercato? Se dobbiamo comprare, lo facciamo per prendere un giocatore funzionale. Non compriamo tanto per comprare.