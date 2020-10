La rabbia di Mihajlovic: “Var? Ci dicano cosa dobbiamo fare. Ho visto la partita dell’Inter…”

Il Bologna è tornato alla vittoria, ma Sinisa Mihajlovic non è particolarmente contento. La rabbia dell’allenatore serbo nasce da un fallo ai danni di Palacio con il Var che non è intervenuto: “A Roma ci hanno annullato un gol allo stesso modo, perchè oggi il Var non è intervenuto? C’era fallo netto, probabilmente anche peggiore rispetto a quello di domenica scorsa, ma nessuno ha detto niente. Ci dicano cosa dobbiamo fare. Secondo me il Var non dovrebbe intervenire su queste situazioni, ma se alcune volte lo fa e altre no si crea confusione. Ho visto la partita dell’Inter, c’era un rigore netto e non è intervenuto. Poi interviene per un fallo a centrocampo. Mettiamoci d’accordo perché non si capisce”

(Sky Sport-TMW)