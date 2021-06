Mikkelsen (Tv2 Sport): “L’arrivo di Inzaghi può essere un’ottima notizia per Eriksen”

Per Martin Mikkelsen, commentatore danese di Tv2 Sport, l'arrivo di Inzaghi può rappresentare una buona notizia per Eriksen

Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni. Una buona notizia per Christian Eriksen secondo il commentatore danese di Tv2 Sport Martin Mikkelsen.

"Può essere un'ottima notizia per Eriksen. Il ruolo che ha giocato con l'Inter può farlo anche nella squadra di Inzaghi. Con lui, il centrocampista centrale ha solo un po' più di libertà di quella che ha avuto Eriksen. Potrebbe effettivamente adattarsi meglio a quel sistema, perché vuole solo avere una grande, grande libertà per lasciare il segno nella partita come regista".