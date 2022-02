Milan, allenamento verso il derby sotto gli occhi di Maldini. Domani conferenza Pioli

Il Milan prepara il derby di sabato contro l'Inter e lavora sotto gli occhi del dirigente rossonero

Ritrovo questa mattina per colazione, prima di scendere in palestra dove il gruppo ha svolto una prima fase della sessione. Poi la squadra è uscita sul campo centrale, alla presenza di Paolo Maldini, dove ha effettuato una serie di torelli per terminare l'attivazione muscolare. Nella seconda parte di lavoro di giornata, spazio a delle esercitazioni tattiche e tecniche.