EDICOLA / TS: Milan, controsorpasso all’Inter in vetta, scudetto a meno quattro

La vittoria dei rossoneri e il contro sorpasso sui nerazzurri sulla prima pagina del quotidiano sportivo

La vittoria del Milan in prima pagina su TuttoSport e anche un'inchiesta su Allegri e sulla percezione che ha di lui l'ambiente Juventus. Questi i titoli principali di oggi: "Allegri divide e impera. Crescono i tifosi critici ma non cala la solidità della panchina". "Leao e Tonali, il Milan vola verso lo scudetto. Doppietta del centrocampista su due assist dello scatenato portoghese, poi Florenzila chiude. Controsorpasso in vetta, meno quattro dal titolo".