Divieto di abbonamento in curva per decine di tifosi del Milan

Resta comunque garantita la possibilità, per gli stessi, di sottoscrivere l'abbonamento in altri settori dello stadio. Si tratta di una misura che rientra in un percorso condiviso con la Procura della Repubblica e le istituzioni preposte all'ordine pubblico, che ha già portato alla cancellazione di diverse centinaia di tessere del tifoso e la revoca del gradimento a un centinaio di abbonati, a cui si aggiungono i numerosi procedimenti avviati dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto si apprende, l'obiettivo è comune: garantire che lo stadio sia un ambiente sicuro, per tutti, e sia un luogo in cui non vi è spazio per la violenza o per qualsiasi forma di delinquenza, nel rispetto delle regole e della collettività.