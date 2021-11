Milan, l’ex Buriani: “Scudetto? Inter non lontana, ma lotta col Napoli. Il derby…”

Le considerazioni dell'ex calciatore rossonero a proposito della lotta al tricolore

Ruben Buriani, ex di Milan e Napoli parla della lotta scudetto. A TMW ha spiegato: "Si va verso una lotta a due, anche se l'Inter non è lontana. Certo se queste due squadre continuano con questo ritmo diventa difficile per chiunque prenderle".