Milan, Gabbia: “Derby importante, cercheremo in tutti i modi di vincerlo”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così prima della Supercoppa con l'Inter: "Sappiamo che è un appuntamento importante, una finale: cercheremo in tutti i modi di vincerla. Per noi, per i tifosi e lo staff è un incontro importante: lo affronteremo al meglio e cercheremo di rendere orgogliosi tutti quelli che lavorano con noi. Il derby è una partita importante e fondamentale, è carico di emozioni: specialmente stasera perché è un trofeo, la affronteremo nel miglior modo possibile. Abbiamo visto col Mister tutte le partite, cercheremo di mettere in campo la miglior prestazione possibile: è un discorso di squadra, faremo il possibile per raggiungere la vittoria".