Secondo Sky Sport, Olivier Giroud oggi si è allenato in gruppo e sarà in campo dal 1’ nel derby contro l’Inter. Infortunio alla caviglia superato, il francese è pronto a guidare l’attacco del Milan. Salvo sorprese invece sarà forfait per Kalulu: pronto Kjaer accanto a Thiaw visto che Tomori è indisponibile per squalifica.