Le rivali – Milan, brutte notizie verso l’Inter: Ibrahimovic e Tomori verso il forfait

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe essere costretto a rinunciare a due pedine molto importanti nel prossimo derby contro l'Inter

"Il derby di Zlatan Ibrahimovic è appeso a un filo, le chance di vederlo in campo sabato contro l’Inter calano drasticamente col passare dei giorni. Ci proverà fino all’ultimo, con la solita corsa contro il tempo, ma la verità è che l’ottimismo della settimana scorsa ha lasciato il posto al pessimismo. O forse sarebbe meglio dire al realismo: l’infiammazione al tendine d’Achille non migliora, l’attaccante svedese continua a sentire dolore (...). Qualche chance in più per Tomori, operato al menisco mediale il 14 gennaio, ma anche in questo caso il recupero risulta davvero molto difficile: saggiamente nessuno vuole correre rischi, anche perché il difensore che sarebbe servito non è arrivato e la coperta è corta".