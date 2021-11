Milan-Inter, l’arbitro del derby sarà Doveri. Scelto Irrati al Var

Ecco la designazione completa per il derby di Milano in programma domenica prossima alle 20.45 allo stadio San Siro

Sarà l'arbitro Daniele Doveri a dirigere il derby tra Milan e Inter in programma domenica a San Siro. Al Var c'è Massimiliano Irrati, con Vivenzi come aVar. Ecco la designazione completa per la partita delle 20.45.