Milan-Inter, Calhanoglu è pronto e si carica sui social: “E’ il momento”

Il post del turco sui social, che domani affrenerà la sua ex squadra

Il derby di Milano è sempre una sfida particolare che si gioca molto sul carattere e sulle emozioni. E domani sotto la luce dei riflettori ci sarà Hakan Calhanoglu, che in estate si è svincolato dal Milan per poi firmare con l'Inter pochi giorni dopo. Il turco, che non sembra sentire la pressione in vista del match di domani, ha voluto caricare così l'ambiente e se stesso sui social: "E' il momento".