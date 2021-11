Milan-Inter, i Club pronti per una notte speciale. “I nerazzurri hanno più di 3000 iscritti”

"Sembra la vigilia di Natale, ma è quella del derby: in fondo, non fa poi tanta differenza". È questo l'incipit dell'articolo de La Gazzetta dello Sport

"Sembra la vigilia di Natale, ma è quella del derby: in fondo, non fa poi tanta differenza". È questo l'incipit dell'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al fermento di Milano per il derby di stasera, specialmente con Milan e Inter Club al lavoro già di prima mattina per la logistica e l'organizzazione. "A Milano città di Inter club attivi ce ne sono, invece, 21 con oltre 3.000 soci iscritti: tra stadio e beneficenza, tutti fanno dell’interismo uno stile di vita. Alcuni sono legati alle istituzioni come l’Inter Club “El Sorvegliant”, costola del corpo di Polizia Locale con 320 associati: «Non temo il Milan, ma l’arbitro...», dice il presidente Roberto Ficara", racconta La Gazzetta. Tra i più numerosi, i 'Tri Basei' (ossia gradini) con il fondatore Alessandro D'Anna che ogni anno scommette 100 euro all'andata e 100 euro al ritorno sulla vittoria del Milan. "«Così se perdiamo do i soldi in beneficenza». Ma un altro è il suo capolavoro: «Mi ero fatto mettere su una maglietta dell’Inter il nome Icardiff 7 dopo il k.o. Juve, con la petch Champions Milan: in un colpo solo ho fatto arrabbiare due tifoserie»".