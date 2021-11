Milan-Inter, derby ad alta tensione: per i bookmakers la favorita è…

Il pensiero dei bookmakers con le quote del derby di Milano tra il Milan di Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi di questa sera

Alessandro De Felice

Prima di quest’anno contro la prima della scorsa stagione. E’ una posta in palio di quelle che valgono doppio, e non solo per primeggiare in una stracittadina dagli antichi fasti. Domenica, alle 20:45, Milan e Inter torneranno orgogliosamente a misurarsi ben sapendo di poter per dividere una città, e non solo, e di poter ambire in questa stagione a traguardi ambiziosi.

Di fronte si ritroveranno due squadre divise da sette punti in classifica e che entrambe hanno le carte in regola per tentare l’allungo, il Milan, o dimezzare lo svantaggio dal vertice della classifica, l’Inter. Sarà, certamente, un derby quello della Madonnina ad alta quota quest’anno, il 174° nella massima divisione, tra le due squadre milanesi. A scorrere i numeri sono stati i nerazzurri a raccogliere migliori risultati in virtù delle sessantasette vittorie portate in porto a fronte delle cinquantadue dei rossoneri e con ben cinquantacinque pareggi. La scorsa stagione fu anche Milan – Inter all’andata e finì 2 a 1 per i rossoneri, risultato ribaltato con un secco 3 a 0 al ritorno dai ragazzi di Conte, che allora sedeva sulla panchina nerazzurra.

Imbattuti in campionato, ma con appena un punto all’attivo in Champions grazie al pari in settimana con il Porto che la tiene ancora matematicamente in corsa per un comunque arduo accesso agli ottavi, i rossoneri di Stefano Pioli dovranno gioco forza fare a meno dello squalificato Theo Hernandez che dovrebbe dar spazio a Kalulu che andrebbe a completare la difesa sul versante sinistro con al centro Tomori e Kjaer e Calabria sulla destra. Tra i pali sarà Tatarusanu l’estremo difensore rossonero. A completare lo schieramento milanista Ibrahimovic sarà probabilmente la punta avanzata con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao pronti a offrire palloni da finalizzare. Certa la presenza di Kessie a centrocampo con Tonali o Bennacer a completare la coppia.

Con il morale alle stelle, grazie al successo in settimana in Champions contro i moldavi dello Sheriff ai quali anche nella gara di ritorno l’Inter ha fatto sua la posta in palio con un identico e significativo 3 a 1, i nerazzurri torneranno in campo per tentare di dimezzare il distacco in classifica da un Milan che viaggia ancora imbattuto in testa alla classifica. Inzaghi ancora una volta proporrà Handanovic in porta e Skriniar, de Vrij e Bastoni sulla linea arretrata. Intoccabile il tandem di attacco con Dzeko e Lautaro Martinez alle cui spalle agiranno Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic.

Nonostante i sette punti di ritardo in classifica sono i campioni d’Italia dell’Inter a scendere in campo con i favori del pronostico degli analisti di BetFlag che suggerisco il 2 alto a 2,20, non molto distante però dall’1 a 3,10 e con l’X che moltiplica per 3,55.

(Fonte: RED/Agipro)