Milan-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. Perisic torna a sinistra

Contro la formazione di Pioli il tecnico interista potrebbe pensare di schierare Calhanoglu o Vidal

Dopo la vittoria contro lo Sheriff arriva il derby di Milano. Inzaghi ha un dubbio in particolare in vista della sfida con il Milan. Chi sarà il titolare dell'Inter accanto a Barella e Brozovic?Calhanoglu potrebbe giocare la sua prima partita da ex contro i rossoneri.