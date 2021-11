Marocchi: “Milan distaccato ma derby alla pari. Inter ha trovato la quadra”

Le parole dell'ex giocatore a Skysport: le due formazioni per lui si equivalgono nonostante i sette punti in classifica

«Il distacco del Milan rispetto alla squadra di Inzaghi è notevolissimo. Però sembra stiano meglio i nerazzurri o comunque le due squadre sono alla pari. I rossoneri avranno un atteggiamento particolare nella partita dalle indiscrezioni. Se gli attaccanti dell'Inter stanno cercando di far dimenticare Lukaku? Soprattutto nelle ultime gare, hanno messo una tale forza in campo... sono stati schiacciati gli avversari, che siano piccoli, medi o grossi». Giancarlo Marocchi a Skysport ha detto la sua sul derby in programma alle 20.45 e ha sottolineato la forza della formazione interista.