Milan-Inter, le formazioni ufficiali: gioca Lautaro. Gosens e Correa in panchina

Queste le scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, per la sfida con calcio d'inizio alle 21:00

Terzo derby stagionale: Milan-Inter è l'andata delle semifinali di Coppa Italia, con la data della gara di ritorno ancora da fissare (attorno al 20 aprile). In Coppa Italia è ancora in vigore la regola del gol in trasferta (abolita in Europa e che non sarà più valida in Coppa Italia dalla prossima stagione). Simone Inzaghi sceglie Lautaro Martinez accanto a Dzeko in attacco, va in campo il miglior undici possibile dei nerazzurri per l'appuntamento.