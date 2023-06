EDICOLA CDS – Asta Milan-Inter per Frattesi, Ausilio piomba su Koopmeiners. E Milinkovic…

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 23 giugno 2023: si parla di Frattesi e Milinkovic-Savic

"Asta Milan-Inter per il gioiello del Sassuolo. Conteso anche l'asso della Lazio. Ausilio piomba sull'atalantino", si legge. In copertina si parla su Thomas Partey per la Juventus.